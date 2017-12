Programa de férias em Abrantes alargado a crianças do pré-escolar

No próximo ano o programa “Férias Jovens”, da Câmara Municipal de Abrantes, para os períodos de interrupção escolar de Natal, Páscoa e Verão, vai chegar a crianças com idade a partir dos três anos. O objectivo passa por disponibilizar aos pais um lugar seguro e adequado para deixar os filhos que frequentam a escola pública e o ensino pré-escolar.

Relativamente à iniciativa do programa Férias Jovens “Natal é Festa”, a decorrer este ano de 18 a 22 de Dezembro, a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, disse que em 2018 a autarquia vai oferecer um programa diferente. O anúncio foi feito na última reunião do executivo. A câmara vai apostar em actividades lúdicas e desportivas para os mais novos.

A autarca adiantou ainda que o principal objectivo é responder às necessidades sentidas por alguns pais, nos períodos de interrupção escolar, logo a partir do pré-escolar. Alargando a idade mínima de inscrição dos 6 para os 3 anos de idade, o programa vai chegar a mais crianças e jovens.