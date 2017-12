Projecto de recolha porta-a-porta de resíduos para reciclagem

A Chamusca e o Pinheiro Grande vão iniciar um projecto piloto de recolha de resíduos porta-a-porta, com o obejectivo de tentar aumentar a quantidade de materiais para reciclagem e assim aproximar os níveis da Resitejo, empresa intermunicipal de tratamento de resíduos do Médio Tejo, das metas estabelecidas no plano estratégico do PERSU 2020. Na prática, serão distribuídos sacos com capacidade de 20 quilos com cores diferentes consoante o tipo de resíduo. Os sacos devem ser colocados pelos habitantes à porta das suas casas e a empresa, a uma hora marcada, procede à recolha. Para incentivar a separação dos lixos para reciclagem, será cobrada uma taxa pelos sacos de lixo orgânico. O objectivo é que os munícipes, na hora de colocar o resíduo nos orgânicos, pensem se vale a pena reciclar gratuitamente.

O projecto tem um período de experência de cinco a seis meses e será acompanhado de acções de informação e sensibilização, que também abrange as empresas.