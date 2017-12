Silvério Manata e Carlos Alves vencem Prémio Alves Redol

Silvério de Jesus Manata e Carlos Manuel Jorge Alves são os vencedores da edição deste ano do prémio literário Alves Redol, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira. Silvério Manata venceu na categoria de romance pela obra “Um silêncio de sombra” e Carlos Alves na modalidade de conto, pela obra “Vozes de Burro”.

Os vencedores vão receber um prémio no valor de 7.500 e 2.500 euros, respectivamente. O júri foi constituído por Ana Cristina Silva, escritora vilafranquense e representante do município, Manuel Frias Martins, ensaísta e representante da Associação Portuguesa de Críticos Literários e Miguel Real, escritor e crítico literário. Foram apresentados 60 trabalhos a concurso, tendo o júri atribuído os prémios por unanimidade em ambas as categorias.

Na opinião do júri, o romance “Um Silêncio de Sombra destacou-se por ser uma obra com uma apreciável desenvoltura narrativa. Consideraram que “a inteligente utilização da ironia é um elemento decisivo para cativar o leitor”. Já em “Vozes de Burro”, de Carlos Alves, foi considerado como “um bom conjunto de contos que, através de uma abordagem realista de episódios circunstanciais da vida, se inquire sobre temas permanentes como a fragilidade física, a incapacidade da existência de uma harmonia plena e o riso como resposta à resignação”. A cerimónia de entrega do prémio literário Alves Redol irá ocorrer em Abril de 2018 nas comemorações do Dia Mundial do Livro e do Autor.