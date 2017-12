Uma oferta que faz a diferença na vida de quem a recebe

Câmara de Vila Franca de Xira entregou sete casas municipais a várias famílias poucos dias antes do Natal. Uma prenda recebida com alegria por quem há muito ansiava por essa resposta. Autarquia continua a trabalhar para ir reduzindo a vasta lista de pedidos.

Olga Gonçalves e Beatriz Ribeiro foram duas das sete munícipes que tiveram direito a casas de habitação social, distribuídas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira nas freguesias de Alverca, Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, foram unânimes em reconhecer que a casa surge como uma prenda de Natal esperada há muito, e que permite olhar com maior optimismo para o futuro que parecia sombrio e sem grandes motivos de alegria.

A casa deu literalmente a volta à vida de Olga Gonçalves, mãe solteira de quatro filhos, todos em idade escolar. Estava à espera de uma habitação municipal desde 1997. No início de Dezembro desistiu de esperar e tomou a decisão de emigrar para Inglaterra. “Vendi tudo o que tinha e estava preparada para sair daqui com os meus filhos em busca de um futuro melhor”, explicou. Mas a chamada que Olga esperava há 20 anos chegou e alterou os planos de emigrar. “Foi a providência divina e fez deste o melhor Natal”, disse.

Aos 61 anos Beatriz Ribeiro viu-se sem casa devido ao filho, que a convidou para ser fiadora de um crédito que correu mal. As dívidas acumuladas obrigaram esta reformada a vender a habitação, que já era sua, e a alugar um apartamento para viver com a filha mais nova, de 22 anos. Agora sente que “ganhou o euromilhões” e está preparada a ir à luta e endireitar a vida, em conjunto com a família que lhe resta. “Quero dar um futuro melhor à minha filha”, explicou a O MIRANTE.

Dar resposta a quem mais precisa

Durante a entrega de sete habitações municipais, no dia 19 de Dezembro, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), fez referência à vasta lista de pedidos de casa e aos esforços que o município está a desenvolver para dar resposta aos que mais precisam.

Perante alguns vereadores e presidentes de juntas de freguesia, Alberto Mesquita confirmou que esta é uma iniciativa para continuar no próximo ano e anunciou um investimento elevado, (com ajudas dos fundos comunitários) para a requalificação dos bairros de Povos e Póvoa de Santa Iria de forma a “criar novas referências sociais”. “Queremos terminar os estereótipos violentos destes bairros e criar uma visão inclusiva onde todos os estratos sociais possam viver”, explicou.