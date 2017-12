Mural “Dream Walkers” dá mais cor ao centro de Santarém

O mural “Dream Walkers”, da autoria de Francisco Camilo, trouxe novas cores e alegria ao centro da cidade de Santarém. Este jovem escalabitano, de 27 anos de idade, deu vida a este projecto, que lhe foi proposto pela FITIJ - Associação Cultural do Festival Internacional de Teatro e Artes para Infância e Juventude e deu mais colorido ao muro que se encontra por baixo do passadiço do Centro Comercial W Shopping.

A inauguração deste mural teve lugar na sexta-feira, dia 22 de Outubro, e contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o administrador do Centro Comercial W Shopping, Rui Rosa, e Carlos Oliveira, do FITIJ, entre outros. Durante a cerimónia de inauguração, Francisco Camilo explicou que já havia demonstrado a sua vontade em executar esta obra de Arte Urbana há cerca de dois anos, durante uma “conversa de café” com o organizador do FITIJ.

O mural “Dream Walkers” começou a ser executado durante o mês de Outubro e retrata uma paisagem futurista da cidade de Santarém, criando uma obra de arte surrealista. Francisco Camilo nasceu na cidade de Santarém, onde frequentou a escola secundária Ginestal Machado, mais tarde frequentou a Universidade de Belas Artes em Lisboa, onde se licenciou em pintura. O talento deste jovem escalabitano já chegou a vários países da Europa, nomeadamente à Roménia, Irlanda e Inglaterra.