A importância de uma boa ferramenta

A PSP de Vila Franca de Xira desmantelou na última semana uma importante rede de prostituição que operava na sede de concelho e também na vizinha cidade de Alverca. Três pessoas foram detidas mas a rede envolvia perto de duas dezenas de indivíduos, entre clientes e prostitutas. No comunicado da polícia é avançado que durante as buscas domiciliárias, além de dinheiro, os agentes apreenderam também diversos objectos de cariz sexual usados pelas mulheres para satisfazer os clientes. Apesar das autoridades não revelarem de que objectos se tratam, não é difícil de imaginar. É que em qualquer profissão - até mesmo na mais antiga do mundo - toda a gente sabe que ter ferramentas de qualidade é meio caminho andado para se conseguir fazer um trabalho de sucesso...