De manhã se começa o dia

Alguns moradores de Santarém têm-se queixado que o ruído causado pelos trabalhadores do município que zelam pelos espaços verdes não os deixa dormir, ou melhor, acorda-os antes do sol nascer. Tudo porque esses serviços começam a funcionar às seis da manhã, hora a que muita gente ainda está no primeiro ou segundo sono. O caso não deixa de ser curioso porque, habitualmente, as queixas que chegavam ao município e aos vereadores da oposição relacionavam-se mais com a falta de zelo do espaço público do que propriamente com a actividade da autarquia nesse campo. Na última reunião do executivo camarário de 2017, a oposição socialista deu eco dessas reclamações e o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), disse que também já tinha conhecimento delas via Facebook. Mas afirmou que o horário é para manter, pois os serviços já estão estruturados há muito tempo para trabalhar nesse horário, das 6h00 às 12h00, que consideram o mais adequado. Por isso o melhor mesmo, para quem quer andar com o sono em dia, é comprar uns auriculares…