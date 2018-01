Mudam-se os tempos...

O único candidato anunciado à liderança da concelhia do PS de Santarém, José Miguel Noras, conseguiu congregar em torno da sua candidatura várias facções socialistas e tem mesmo como apoiantes nalguns nomes de militantes que, hás uns anos, lhe fizeram a vida negra e ajudaram Rui Barreiro a ser o seu sucessor como candidato do PS à Câmara de Santarém, em 2001. São os casos de José Luís Cruz, Manuel Afonso, Pedro Braz ou Idália Serrão. Como dizia o poeta, mudam-se os tempos mudam-se as vontades. E, na política, tanto os tempos como as vontades mudam realmente com muita frequência e, por vezes, de forma abrupta...