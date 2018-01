Quero, posso e mando-vos...bugiar!!!

A Unidade de Saúde familiar de Santa Maria, Tomar, interrompe o atendimento ao público, quinzenalmente, durante uma hora, para fazer reuniões de serviço. Alguns utentes que falaram a O MIRANTE a propósito do assunto querem saber se não havia outra forma de fazer as tais reuniões sem prejudicar o atendimento e o jornal colocou a pergunta aos responsáveis. A resposta (indicação de leis e regulamentos) remete os perguntadores para o tal motivo que nenhum dentista consegue desenraizar da nossa administração pública e que se resume no seguinte. Fazemos porque podemos!!!! E mais nada!!!