Tirem-me daqui!!!

O Cavaleiro Andante não quer ser mauzinho mas será que não há uma alma caridosa no PS de Santarém que mande retirar este cartaz da última campanha eleitoral, atendendo a que já passaram três meses desde as eleições autárquicas em que Rui Barreiro foi derrotado na corrida à Câmara de Santarém? E agora que se soube que Barreiro desistiu da candidatura à liderança do PS escalabitano a propaganda ainda passa a fazer menos sentido. A não ser que seja para agradar aos mais saudosistas...