Concerto de Ano Novo em VFX

“Os Grandes Compositores” é tema do concerto de Ano Novo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O espectáculo realiza-se no dia 6 de Janeiro, sábado, às 21h30, no Ateneu Artístico Vilafranquense. O Maestro Carlos Gonçalves vai orientar a banda do Ateneu Artístico Vilafranquense e a Orquestra de Vialonga, que vão actuar em conjunto numa viagem musical pelos grandes compositores, não só do passado mas também contemporâneos. O espectáculo conta ainda com uma participação especial do Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense.