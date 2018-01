Campeonato Amador de Futsal de Santarém regressa no próximo sábado

Após uma paragem de duas semanas, o Campeonato Amador de Futsal de Santarém volta ao activo. A décima jornada realiza-se no próximo sábado, dia 6 de Janeiro, pelas 15h00, no pavilhão da escola Alexandre Herculano em Santarém. Entre os cinco encontros que se vão disputar, destaque para o embate entre o líder Borussia Doutro Mundo e o Taberna do Quinzena, que vem de uma série de três vitórias consecutivas.

Nos restantes jogos, a Várzea, segunda classificada, vai defrontar o Terceiro Anel; segue-se um Vila Nova da Rainha frente ao União Cartaxense e um Serviroad contra a AB Team FMR. Os Sardões do Planalto encerram a jornada num encontro frente ao CADCA Futsal.