Ginasta de Torres Novas no estágio da selecção nacional

O atleta Joel Catarino, da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (Torres Novas), participou no estágio da Selecção Nacional de Ginástica que decorreu nos dias 20, 21 e 22 de Dezembro em Anadia. Foi a primeira participação do ginasta enquanto elemento do Sistema de Alto Rendimento da Federação de Ginástica de Portugal. Joel Catarino tem agora uma oportunidade de lutar pelo apuramento para o Campeonato da Europa de Ginástica Artística Masculina que se vai realizar no próximo Agosto, em Glasgow, na Escócia.