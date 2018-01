Selecção de Santarém falha fase final do UEFA Regions’Cup

A selecção distrital de futebol de seniores masculinos não se conseguiu apurar para a fase final do Torneio UEFA Regions’Cup que vai decorrer em Santarém, entre 26 e 28 de Janeiro de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol. A selecção da Associação de Futebol de Santarém começou o torneio com uma vitória por 2-0 frente à selecção de Leiria. No jogo seguinte Santarém defrontou a Guarda e perdeu por 2-1. No terceiro jogo, jogou com Castelo Branco e perdeu por 1-0.