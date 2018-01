Associados do Centro Social da Parreira chamados novamente a votar orçamento

Depois de duas assembleias gerais sem se conseguir aprovar o orçamento, os associados do Centro de Apoio Social da Parreira estão convocados para uma assembleia extraordinária no dia 13 de Janeiro, com um ponto único na ordem de trabalhos; Apreciação, Discussão e Votação do Orçamento previsional de 2018.

O Centro de Apoio Social da Parreira, concelho da Chamusca, continua sem orçamento aprovado para 2018, devido a divisões entre associados e entre alguns destes e a direcção. A primeira assembleia geral, no dia 1 de Dezembro, para votação do orçamento não chegou a realizar-se por falta de condições, uma vez que se instalou uma discussão entre opositores da direcção, apoiantes desta e associados descontentes.

Na segunda assembleia geral, a 16 de Dezembro, a sessão chegou a começar, apesar de alguns momentos mais tensos, e procedeu-se à votação com a maioria a reprovar o orçamento, pois 27 pessoas votaram contra e 19 votaram a favor.

Sem orçamento, que já deveria ter sido entregue na Segurança Social em Novembro, é muito provável que seja nomeada uma comissão administrativa para gerir a instituição enquanto esta não tiver orçamento aprovado. Fonte da Segurança Social explica a O MIRANTE que, se não for assim, a instituição corre o risco de ver suspensas as comparticipações dos acordos que tem em vigor.