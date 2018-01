Câmara de Alcanena apoia corporações de bombeiros do concelho

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A maioria socialista na Câmara Municipal de Alcanena aprovou a transferência de uma verba de 72 mil euros para os Bombeiros Municipais de Alcanena em 2018, tendo os vereadores da coligação PSD/CDS/MPT votado contra. Já a proposta de atribuição de um apoio de 75 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Minde foi aprovada por unanimidade.

A autarquia estabeleceu um protocolo com a Liga dos Amigos dos Bombeiros Municipais de Alcanena, que prevê a transferência mensal de 6 mil euros, durante o ano de 2018, para financiar as actividades de protecção civil dos Bombeiros Municipais de Alcanena.

Relativamente aos Bombeiros Voluntários de Minde, a autarquia vai disponibilizar durante 2018 uma verba de 6.250 euros mensais, para ajudar a suportar as actividades dessa corporação.