Câmara de Tomar põe mais 28 hortas municipais a concurso

O Município de Tomar abriu concurso público para atribuir 28 talhões nas hortas municipais de Marmelais. As candidaturas aos mesmos devem ser entregues no Gabinete de Economia Local Sustentável, até dia 2 de Fevereiro às 16h00, ou feitas através do contacto telefónico 249146500. Podem candidatar-se todas as pessoas singulares, escolas, instituições e associações de interesse público e sem fins lucrativo, cujas residências ou estabelecimentos estejam localizados no concelho de Tomar. Cada agregado familiar, escola, instituição ou associação só pode candidatar-se a um talhão. As condições para a realização das candidaturas, assim como o mapa dos talhões a concurso encontra-se disponível no site do Município de Tomar em www.cm-tomar.pt.