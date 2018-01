Convívio natalício no Centro Social Paroquial de São João da Ribeira

O Centro Social Paroquial de São João Baptista, de São João da Ribeira, Rio Maior, juntou no dia 21 de Dezembro dirigentes, colaboradores, convidados, utentes e familiares bem como muitas pessoas da comunidade local para a realização da sua tradicional festa de Natal.

O evento contou ainda com a presença do presidente da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João, Leandro Jorge e de Ricardo Rolho, em representação do Grupo de Danças e Cantares de São João da Ribeira.

Os presentes tiveram a oportunidade de assistir à celebração da eucaristia pelo padre Cláudio Jorge, pároco da paróquia de São João da Ribeira, à actuação dos coros do Centro de Dia desta instituição e da Universidade Sénior de Rio Maior e ainda do jovem acordeonista João Oliveira, que tocou composições alusivas à Quadra festiva.

Após a missa houve uma pequena cerimónia onde foi entregue uma placa de agradecimento e um ramo de flores à Ajudante de Acção Direta - 1ª, Maria de Lurdes Conceição Montez, (aposentada por incapacidade) pelo seu empenho e dedicação demonstrados ao longo de dezasseis anos ao serviço deste Centro Social. A festa terminou com um lanche.