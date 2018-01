Festival Gastronómico das Migas em Ferreira do Zêzere

Janeiro é sinónimo de Festival Gastronómico das Migas com Todos, em Ferreira do Zêzere. A sétima edição deste festival gastronómico decorre todas as sextas-feiras (só ao jantar), sábados e domingos do mês de Janeiro. Os restaurantes e estabelecimentos aderentes são os seguintes: Restaurante O Rio (Dornes), Restaurante/ Pizzaria Toscana (F. do Zêzere), Restaurante Nª Sr.ª do Pranto (Dornes), A Grelha do Zêzere (F. do Zêzere), Manjar de S. Miguel (F. do Zêzere), Casa dos Leitões (F. do Zêzere), Fonte de Cima (Dornes), O Cantinho da Ana (Águas Belas), Churrasqueira Penim (F. do Zêzere), Quinta do Adro (F. do Zêzere), Churrasqueira do Zêzere (F. do Zêzere), Café Petiscos “Ti Pedro” (F. do Zêzere), Pastelaria Pérola do Zêzere (F. do Zêzere) e O Paparokas (F. do Zêzere).