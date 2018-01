Jurista da DECO atende em Santarém a 8 e 22 de Janeiro

O próximo atendimento gratuito do jurista da associação de defesa do consumidor DECO em Santarém realiza-se nos dias 8 e 22 de Janeiro, nas instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria, onde funciona actualmente o NIAC - Núcleo de Informação Autárquica ao Consumidor. O atendimento decorre entre as 9h30 e as 12h30. As marcações devem ser feitas previamente, através dos números de telefone 243 304 408 - NIAC ou 243 329 950 – Deco. O serviço destina-se apenas a munícipes do concelho de Santarém. Promover a informação e defesa dos consumidores é o objectivo destas sessões de atendimento ao consumidor que a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor realiza todos os meses em Santarém.