Mercadinho dos Reis com produtos locais no Sardoal

O Mercadinho dos Reis vai decorrer no sábado, dia 6 de Janeiro, no Mercado Municipal de Sardoal, apostando na promoção e divulgação de produtos locais, na aproximação entre produtores, associações, instituições e consumidores.

A iniciativa vai decorrer das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, contando com a presença dos habituais vendedores do Mercado Municipal, de produtores concelhios presentes no espaço Cá da Terra, associações, IPSS, comissão de finalistas do Agrupamento de Escolas de Sardoal e da Universidade Sénior local.

A par da venda dos produtos locais e regionais, os visitantes podem contar com animação musical pelo Grupo de Cantares dos Reis de Valhascos, coro do GETAS, coro infantil “Vive a música” e turma de música da Universidade Sénior de Sardoal.