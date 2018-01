Palestra sobre esclerose múltipla em Santarém

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla vai realizar uma palestra no dia 13 de Janeiro, sábado, às 14h00, no Auditório da Liga dos Amigos do Hospital de Santarém. Com o tema “Como a Esclerose Múltipla muda a nossa vida”, a palestra vai contar com Adelaide Palos, neurocirurgiã, Anabela Lourenço, psicóloga clínica, Clara Teixeira, enfermeira chefe do departamento de Neurologia, e os fisioterapeutas Ana Vinagre e André Canha, todos do Hospital de Santarém. Fazem também parte do painel de oradores, Nélia Ribeiro, enfermeira que é portadora da doença, e Judith Domingues, cuidadora.