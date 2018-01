Restaurante Quinta do Parque Real em Salvaterra de Magos com iniciativa solidária

Na quarta-feira 20 de Dezembro, o Restaurante Quinta do Parque Real, localizado em Salvaterra de Magos, ofereceu uma refeição completa a cerca de uma centena de pessoas da região. A iniciativa teve o apoio do Centro de Bem Estar Social que fez o transporte dos utentes até ao restaurante. O dia foi de animação, música e boa disposição e estiveram presentes os presidentes das Juntas de Freguesia de Glória e Granho, Marinhais, Salvaterra de Magos e Foros e Muge.

O evento assinala o início de vários projectos solidários que virão a ser organizados pela gerência com o objectivo de tornar o restaurante uma parte activa da comunidade e um espaço aprazível e companheiro de todos os membros da nossa região.

A importância da responsabilidade social é valorizada pela gerência do Restaurante Quinta do Parque Real que acredita num processo contínuo de melhoria na sua relação com os seus clientes, comunidade e parceiros.