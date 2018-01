Milhares de pessoas

Milhares de pessoas juntaram-se na noite de passagem de ano no Jardim da Liberdade, em Santarém, para fazerem a contagem final para o novo ano, abrir o espumante e comer as passas. Este ano o município apostou num cartaz forte com o habitual fogo-de-artifício e um concerto com o conhecido cantor Diogo Piçarra. A animação do resto da madrugada esteve a cargo de Paulino Coelho, DJ e radialista da Rádio Renascença, natural de Santarém.