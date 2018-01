Acordai!!!

A última Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho realizou-se no Centro Social e Cultural do Povo de A-dos-Potes, em Alverca e durou cerca de três horas. Como havia algumas pessoas a bocejar e a cebecear de sono o Guarda Rios é levado a concluir que o comerciante de cafés que publicitou nas costas das cadeiras tem boa visão para o negócio...