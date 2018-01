Avante!

Quando o executivo socialista liderado por Afonso Costa geria a Junta de Alverca, o PCP criticou a ideia de colocar dois eleitos a meio tempo ganhando mil euros cada um. Agora, com a CDU no poder, a decisão que era criticada foi adoptada e foram colocados dois eleitos a meio tempo. Se no tempo dos socialistas aquilo era clientelismo, agora será o quê? Colectivismo??!!