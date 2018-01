Desportos e desportistas

A Câmara de Vila Franca de Xira está a preparar-se para colocar um separador central de rede no final da Nacional 116 em Alverca, no troço que divide a Malvarosa da Chasa. A solução deveria obrigar quem ainda atravessa a estrada no local, a fazê-lo usando a passagem superior pedonal mas o Guarda-Rios duvida que isso aconteça. O mais certo é que quem agora corre para evitar os carros, deixe as provas de velocidade pura para se dedicar às corridas com... barreira.