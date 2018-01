Pira-te!!!

No final da última Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que já acabou perto da uma da manhã, a presidente da assembleia, Carlota de Pina, lembrou a todos que antes de irem embora ainda havia um bolo rei e umas garrafinhas de moscatel para celebrar a chegada do novo ano. É certo que o bolo rei é sempre aquele pobre doce mal amado da quadra que se arrasta nas mesas até Fevereiro mas, caramba, também não era preciso fugirem a sete pés...