A Celtejo nunca apanhou nenhuma multa por questões ambientais?

A celulose Celtejo, que meteu um cidadão, Arlindo Marques, em Tribunal, exigindo uma indemnização de 250 mil euros por ele ter dito, no âmbito da defesa do Tejo, que a empresa é responsável por descargas poluentes naquele rio, nunca foi multada ou autuada ou lá como se diz, por nenhum problema relacionado com poluição? Nunca mesmo?! E já agora, porque é que o processo é contra um cidadão e não contra algumas organizações que tem dito o mesmo que ele?

João Preto