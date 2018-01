Alverca sem toiros nas festas da cidade

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho tomou uma posição respeitável ao decidir que não vai haver garraiadas nem touradas nas festas da cidade de Alverca. E a citação do presidente da Junta, Carlos Gonçalves (CDU), que é reproduzida na notícia faz prever que a decisão anti-taurina não ficará pela não promoção daquelas actividades ou pelo seu não apoio a quem as promova.

Disse ele a abrir a frase citada: “Respeitamos todos os seres vivos e rejeitamos a violência pela violênci.”. Se assim é, espera-se que essa rejeição da violência pela violência seja levada à prática, através da não permissão, dentro daquilo que são as competências da autarquia, de actividades taurinas no território da união de freguesias. Sendo Vila Franca de Xira um concelho que defende a tauromaquia, será interessante verificar o que se irá passar quando as políticas da câmara e da junta de freguesia estiverem em confronto.

Henrique João de Castro Morais