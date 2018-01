Câmara da Chamusca dá tolerância de ponto no dia 2 de Janeiro

Concordo em absoluto que sejam dadas tolerâncias de ponto antes e a seguir a feriados, principalmente quando esses feriados, como é o caso, se seguem a um fim de semana e também nos dias úteis antes e depois das férias. Como toda a gente sabe os dias de descanso e de férias são extremamente cansativos e não é bom ter pessoal completamente estoirado nos locais de trabalho.

Espero que, pelo menos em relação às férias, haja iniciativa para instituir as tolerâncias de ponto e já agora acho que os feriados que calham em dias de descanso, como em feriados, sábados ou domingos, passem a ser gozados nos dias úteis seguintes.

Pessoalmente estou fora dos beneficiados com estas situações uma vez que não trabalho na Função Pública mas não é por isso que não defendo estas situações. Eu não sou como alguns invejosos que lá por terem que trabalhar acham que todos também têm que ser castigados com trabalho.

Rui Ricardo