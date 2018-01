Desmantelada rede de prostituição em Alverca e Vila Franca de Xira

Estas redes só funcionam porque os políticos não têm coragem de legalizar a prostituição. Aquela actividade está legalizada em países como Holanda, Alemanha, Áustria ou Suíça, por exemplo, que são apontados por alguns dos nossos inertes políticos como sendo países desenvolvidos.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo já é legal, por exemplo, mas de cada vez que se fala em legalizar a prostituição todos ficam muito atrapalhados. Será medo da igreja católica? De não serem capazes de controlar a actividade como fazem com a venda de melões e melancias? Não percebo. Acredito que fosse haver muita fuga aos impostos porque ninguém quer declarar despesas daquelas no IRS mas assim é ajudar à exploração de algumas mulheres e isso não está correcto.

Ivo Morais