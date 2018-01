Site de O MIRANTE com 7,2 milhões de visualizações em 2017

Em 2017 o site de O MIRANTE teve sete milhões e 200 mil visualizações. A notícia mais vista do ano foi a do ministro que meteu os guardas na rua para não incomodarem o cão com cerca de 70 mil visualizações. Destaque ainda para as notícias sobre o militar da GNR que morreu a fazer desporto e o bombeiro de Almeirim que pôs termo à vida.

2017 foi também o ano em que alguns conteúdos multimédia tiveram destaque merecido como foi o caso das foto galerias que tiveram cerca de 100 mil visualizações. Com a ajuda do facebook os vídeos de O MIRANTE editados ao longo do ano tiveram 2,3 milhões de visualizações.

Os leitores de O MIRANTE online são na sua maioria do sexo masculino (54.15%) e 61% encontram-se na faixa etária dos 18-34 anos. Os leitores das zonas de Lisboa, Santarém, Entroncamento, Porto, Alverca, Montijo, Tomar, Fátima e Rio Maior são os que mais acedem ao sitio diário e semanal de O MIRANTE.

A nível Internacional o maior número de acessos são de França e Espanha. O alcance médio diário de leitores no facebook é de cerca de 50 mil leitores.