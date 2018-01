O MIRANTE no Facebook

Juiz Carlos Alexandre é personalidade do ano para O MIRANTE Muito bem, grande homem que Deus lhe de força, coragem, para nos defender de tantos ladrões de colarinho Branco Carla Lázaro Alverca não quer garraiadas nem touradas nas suas festas Os meus parabéns a este executivo. Que venham mais autarcas com a mesma coragem e respeito pelos animais. Os interesses económicos e o gosto por ver os animais a ser torturados tem de acabar de uma vez por todas em Portugal e em todo o mundo civilizado. Um bom ano para todos e até para os animais! Susana Estriga Aponte-se alguma tradição relacionada com touros em Alverca do Ribatejo! Passo importante e de coragem o deste executivo, que além de já ter mostrado em pouco mais de 2 meses que se pode fazer mais e melhor, vem assim demonstrar que não cede a pressões externas. Pedro Ferreira Acabem mas é com a palhaçada em que se tornou a festa, sem interesse e cheia de artistas de segunda. Que voltem as festas por toda a cidade, Lar de S. Pedro, Igreja, Filarmónica, etc que quase de certeza que o povo aprovará. Tiago Palma Eu gostava de ver era os valentões que torturam os animais, dentro da arena a serem pegados e levarem um bom par de bandarilhas espetadas no lombo. Só assim saberiam o mal que infringem aos pobres bichos... Conceição Ramos Santos Só luta dos galos ou corrida de galgos ou pôr a malta toda a comer legumes porque decididamente comer vaca viva não é para todos...e a vaca fica indisposta, assim como os porcos...mas com esses talvez não tenha problema porque não marram e claro que serão menos animais que os restantes...se a hipocrisia pagasse imposto seguramente que a dívida portuguesa estaria resolvida Luís Lopes Eu se fosse a organização das festas de Alverca mão as fazia a junta que as fizesse mas eles não a querem fazer, estão a despachar para a filarmónica de Alverca. Eu nessas condições não fazia as festas. Festa sem touros não é festa tem que se respeitar as tradições. Vão dar banho aí ao cão. Jose Silva Canil intermunicipal da Lezíria vai para a Chamusca Era bom que a Câmara Municipal de Santarém seguisse o exemplo e desse mais dignidade aos animais que se encontram no canil municipal...os animais merecem o nosso respeito e serem tratados com dignidade. Deveria haver inspecções aos canis, por uma entidade protectora dos animais, com vista a corrigir e criar condições para animais que lá se encontram. José Sousa Meireles Desmantelada rede de prostituição em Alverca e Vila Franca de Xira Que horror! Como é possível tanta gente saber da existência de casos destes e ficarem indiferentes. Isto é sequestro e escravidão! Os clientes são cúmplices destes crimes Bety Za Qual é o problema? o corpo é delas e deles !...estão a fazer mal a alguém? Vitor Lourenço Estas mulheres são escravizadas! O corpo é delas mas está a ser usado por outros contra a vontade das próprias. Isto é crime! Bety Za