Câmara de Constância com orçamento de 7,8 milhões de euros para 2018

A Câmara Municipal de Constância aprovou um orçamento de 7,8 milhões de euros para 2018, “um documento realista, que tenta responder aos anseios da população”, segundo o presidente do executivo, Sérgio Oliveira (PS). O orçamento foi viabilizado com os votos favoráveis dos três eleitos da maioria PS. As duas vereadoras da CDU votaram contra justificando o sentido de voto com o facto de não verem espelhadas no orçamento quaisquer medidas ou propostas inovadoras.

A vereadora Júlia Amorim (CDU) sublinhou que está inscrita no orçamento apenas uma actividade inovadora, o Festival dos Rios, afirmando que “esperava mais deste executivo”.

Na reunião descentralizada realizada na Casa do Povo de Montalvo, o presidente da câmara lembrou que só assumiu funções há dois meses e destacou o grande esforço dos técnicos da câmara na elaboração do documento. O autarca mencionou grandes projectos estruturantes a executar, fruto da concertação entre as juntas de freguesia e a câmara, com destaque para a conclusão do Centro Escolar de Montalvo, requalificação do Cine Teatro de Constância, ampliação da ETAR de Montalvo e construção de uma ETAR na Pereira.

O presidente do executivo destacou ainda que vai ser criado o conselho municipal de turismo e o regulamento de apoio ao investidor, para que todos os parceiros possam contribuir com propostas válidas que dinamizem o concelho de Constância e ajudem a fixar população.