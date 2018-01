Câmara de Ourém avança com três protocolos de colaboração

O executivo municipal de Ourém aprovou três propostas de protocolos de colaboração com a Junta de Freguesia de Alburitel, a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade e com a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda. As propostas foram aprovadas por unanimidade em sessão camarária privada. O município explica que o protocolo a celebrar com a Junta de Alburitel destina-se à aquisição de equipamento para o edifício sede da freguesia, dotando-o de melhores condições funcionais e contempla um apoio financeiro até ao montante de dez mil euros.

O protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade será de colaboração com a autarquia para a realização de arranjos exteriores na nova Igreja do Pinheiro, dignificando e enquadrando o espaço envolvente. O município propõe atribuir um apoio financeiro até 21.236,22 euros, o que representa 80 por cento do investimento global previsto (sem IVA). A Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda pretende promover a elaboração de um projecto para a requalificação do quartel dos bombeiros. Como as receitas próprias da associação de bombeiros são insuficientes para o efeito, o município propõe a atribuição de um apoio financeiro até 4.245,96 euros, o que corresponde a 80 por cento do valor total do investimento.