Câmara de Torres Novas com muitas obras na agenda

Município com orçamento de 31 milhões de euros para 2018

A maioria socialista na Câmara de Torres Novas aprovou o orçamento do município para 2018, no valor de 31 milhões de euros. O vereador Roberto Barata (BE), que esteve na reunião extraordinária de 28 de Dezembro a substituir a vereadora Helena Pinto, votou contra e o vereador João Quaresma (PSD) absteve-se. O orçamento e grandes opções do plano para 2018 vão ainda ser submetidos à apreciação da assembleia municipal, que reúne em 12 de Janeiro de 2018.

O apoio ao desporto tem lugar de destaque nos planos da autarquia, com obras anunciadas no estádio municipal, nas piscinas municipais, no pavilhão Matias Pedro, bem como no apoio à implantação de um relvado sintético no Campo do Clube Atlético Riachense. Estão ainda previstas obras no Parque Desportivo do Operário Meiaviense, a conclusão do Ginásio em Riachos, conclusão dos rinques da Pena e de Olaia e também apoios para a recuperação do relvado do Campo da Pinheira em Assentis e para um rinque na Zibreira.

O orçamento destaca a conclusão das obras de infraestruturas na Zona Industrial de Riachos e, até 2021, o alargamento da Zona Industrial de Torres Novas. Na educação, prevê a requalificação do Centro Escolar de Santa Maria e da Escola Secundária Maria Lamas. Contempla ainda investimentos na rede pública de iluminação e eficiência energética de alguns edifícios públicos.

A ampliação e requalificação do Centro de Saúde e a instalação de uma segunda USF – Unidade de Saúde Familiar, a obra do quartel dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, já em curso e cuja conclusão se prevê para 2018, com custos assumidos na totalidade pelo município, e o início da obra da Loja do Cidadão são outras das intervenções previstas pela Câmara de Torres Novas para os próximos anos.