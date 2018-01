Plátanos da Escola EB 2,3 de Samora Correia substituídos por oliveiras

Os 22 plátanos do recreio da Escola EB 2,3 (segundos e terceiros ciclos) João Fernandes Pratas, em Samora Correia, foram abatidos durante as férias escolares do Natal, por estarem a provocar danos nas canalizações subterrâneas. O estabelecimento de ensino vai agora plantar oliveiras de jardim, que não dão fruto, para se evitar assim sujidade no pátio. “São árvores características da zona, daí a nossa escolha recair nesta espécie”, explica a

O MIRANTE a directora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Luísa Carvalho. A directora salienta que a decisão para o abate dos plátanos teve por base os problemas que as raízes dispersas das árvores estavam a provocar. A isto juntou-se ainda a grande dimensão das mesmas que, durante as intempéries, de acordo com a professora, aumentavam o risco de queda de ramos na zona habitacional. A escola contratou uma empresa, por concurso, para fazer o abate e substituição das árvores.