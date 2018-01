Durante a quadra natalícia

Durante a quadra natalícia, os reclusos do Estabelecimento Prisional de Torres Novas organizaram uma festa exclusivamente para os seus filhos. Depois de um almoço entre pais e filhos, a festa continuou com uma peça de teatro, altura em que funcionários da câmara e reclusos vestiram-se a rigor e recordaram algumas histórias, como a dos três porquinhos e a do capuchinho vermelho. No final nem o Pai Natal faltou ao encontro.