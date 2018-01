Actriz Maria Teresa Ramalho “Tareka” deixou o palco da vida

Artista faleceu no dia 2 de Janeiro e foi sepultada em Salvaterra de Magos, onde residia.

A actriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida por Tareka, mãe do actor Tozé Martinho, morreu na madrugada desta terça-feira, 2 de Janeiro, no Hospital da CUF, em Lisboa, disse fonte próxima da família.

Maria Teresa Ramalho, atriz e escritora, com o pseudónimo de Ângela Sarmento, encontrava-se internada naquela unidade hospitalar desde 12 de Outubro. O corpo da actriz, segundo a mesma fonte, seguiu ainda na terça-feira para Salvaterra de Magos, onde residia, e o funeral realizou-se na quarta-feira de manhã.

Maria Teresa Guerra Bastos Gonçalves de Morais Sarmento Ramalho, conhecida como Tareka, nasceu há 90 anos, em Lisboa, em 22 de Novembro de 1927. Tornou-se conhecida do grande público como Tareka, em 1976, no concurso televisivo “A visita da Cornélia”, em que, com o filho Tozé Martinho, formou uma das principais equipas deste programa da RTP.

Participou em várias produções televisivas, sobretudo telenovelas, algumas escritas pelo filho, ator e argumentista. Fez parte do elenco de “Origens”, “Ricardina e Marta”, “Palavras Cruzadas”, “Roseira Brava” e “Estátua de Sal”, na RTP, “Dei-te Quase Tudo”, “Olhos de Água” e “Todo o Tempo do Mundo”, na TVI, entre outras produções.

Em entrevista ao jornal O MIRANTE publicada em Setembro de 2011, quando abriu as portas da sua casa, na Quinta das Gatinheiras, afirmava que tinha nascido na cidade mas que adorava o campo, por isso foi com naturalidade e prazer que, quando casou com o ganadeiro João Ramalho, foi viver para Salvaterra de Magos. Era casada há cinquenta anos, tinha cinco filhos, dez netos e seis bisnetos.

Desde criança que gostava de representar mas só começou a sua carreira de actriz quando já estava casada. Nunca ousou dizer ao pai que queria ser actriz. O marido era quem a levava aos estúdios das novelas. Era aficionada e considerava uma “parvoíce” as manifestações anti-touradas.