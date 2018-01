Almeirim vai poupar 200 mil euros na factura energética com tecnologia LED

A Câmara de Almeirim vai substituir, durante o ano de 2018, mais de seis mil luminárias da rede de iluminação pública do concelho. Um investimento superior a um milhão de euros e que vai permitir poupanças de 200 mil euros ano, segundo o presidente do município, Pedro Ribeiro. Com este investimento, o concelho de Almeirim fica com cerca de 95 por cento da iluminação pública com tecnologia LED que, para além das questões económicas, representa muitas toneladas a menos de CO2 para a atmosfera.