Autarca critica aumento de portagens em Vila Franca de Xira e quer abolição das mesmas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira lamentou os aumentos dos preços anunciados pela Brisa para o nó da Autoestrada do Norte (A1) que atravessa o concelho e defendeu a abolição de portagens no município.

A empresa de concessão rodoviária Brisa anunciou o novo tarifário de portagem para 2018 que prevê, entre outras alterações, o aumento de cinco cêntimos para veículos da classe 1 no sublanço entre Alverca (A1/A9) e Vila Franca de Xira II (A1), no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Face a esse anúncio, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), lamentou o agravamento tarifário e ressalvou que “a autarquia irá continuar a lutar pela abolição das portagens no concelho”.

“Tendo em conta os constrangimentos de trânsito verificados diariamente no concelho, esta é a principal preocupação da autarquia, face à continuidade da existência das portagens em Vila Franca de Xira, situação que se considera ser urgente modificar”, sublinhou o autarca.

O autarca sublinha que Câmara de Vila Franca de Xira “tem defendido junto das entidades competentes” a necessidade de abolir as portagens naquele concelho, uma vez que a via se assume naquela zona como “urbana”