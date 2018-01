CRIA de Abrantes paga subsídios com empréstimo e não fez festa de Natal

Situação na instituição dirigida pelo ex-presidente da câmara levanta preocupações

O Centro de Recuperação e Integração de Abrantes (CRIA) atravessa graves dificuldades financeiras e teve de recorrer a um empréstimo bancário para conseguir pagar os subsídios de Natal aos seus funcionários. Os montantes foram pagos na quarta-feira, 20 de Dezembro. O empréstimo, no valor de 100 mil euros para ser pago em dois meses, foi aprovado na última assembleia geral da instituição.

Recorde-se que instituição liderada pelo ex-presidente da Câmara de Abrantes, Nelson Carvalho, emitiu uma circular no dia 1 de Dezembro, na qual informava os funcionários de que o pagamento do subsídio de Natal só ocorreria após o dia 15 de Dezembro. E justificava que a situação se devia à necessidade de garantir a aprovação de um pedido de empréstimo de curto prazo, o que aconteceu na assembleia geral da instituição no dia 15.

Este ano e pela primeira vez desde há muitos anos que não se realizou o almoço de natal dos funcionários. A situação do CRIA é complicada e O MIRANTE sabe que alguns fornecedores do centro, sobretudo de géneros alimentares, só entregam a mercadoria a pronto pagamento.

Recorde-se que na assembleia geral foi eleito um novo conselho fiscal devido à demissão dos elementos do conselho fiscal anterior.

O MIRANTE sabe que a demissão prende-se com o facto de a direcção não facultar acesso a toda a documentação. O anterior conselho fiscal apresentou a demissão por carta. A direcção explicou aos cerca de 30 associados presentes na assembleia que a demissão se devia a “alguns mal entendidos” entre direcção e o conselho fiscal.

O presidente da direcção, Nelson Carvalho, não respondeu às várias tentativas de contacto feitas por O MIRANTE até à hora do fecho da edição.