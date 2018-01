Câmara de Abrantes oferece autotanque aos bombeiros

A Câmara Municipal de Abrantes vai comprar um autotanque de grandes dimensões para melhorar a capacidade de resposta dos Bombeiros Voluntários de Abrantes no combate aos fogos florestais.

A autarquia e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA) assinaram um protocolo através do qual a autarquia se compromete a transferir uma verba máxima de 108.240 euros (valor total do veículo) e a AHBVA assume o compromisso de adquirir a viatura, comprometendo-se também assegurar a sua manutenção e segurança.

A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo camarário realizada no dia 28 de Dezembro de 2017.