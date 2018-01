Campanha “Natal e o Comércio Local” encerra sábado em Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos realiza no sábado, 6 de Janeiro, a cerimónia de encerramento da quinta edição da campanha “Natal e o Comércio Local”, que decorreu durante os meses de Novembro e Dezembro de 2017. A iniciativa vai contar com um momento musical a cargo de Laura Macedo, Marcelo Silva e João Pedro Casinhas, com a presença de Ricardo Neiva e André Oliveira, participantes no Programa The Voice Portugal da RTP.

Recorde-se que os clientes que fizeram compras de Natal em valor superior a 20 euros em estabelecimentos comerciais aderentes à campanha receberam senhas que os habilitam a vales de compras, que vão dos 30 euros aos 200 euros. O sorteio está marcado para as 16h00 de sábado, no Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos.

Em paralelo decorreu também a quinta edição do concurso “Montras de Natal”, que juntou uma centena de lojas do concelho. O objetivo da autarquia foi contribuir para o embelezamento do concelho na quadra natalícia e atrair os consumidores para o comércio local e tradicional. Os vencedores do concurso serão conhecidos na mesma cerimónia.