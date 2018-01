Canil intermunicipal para quatrocentos animais vai ser construído na Chamusca

O canil intermunicipal da Lezíria do Tejo, que anda a ser falado há vários anos, vai ser construído no próximo ano na Chamusca. A obra vai ser assumida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), num investimento de cerca de 400 mil euros. A construção deste equipamento vem resolver um problema sentido há várias décadas, que é o da falta de equipamentos do género, com as condições necessárias, na grande maioria dos onze municípios que fazem parte da CIMLT.

Com uma capacidade para 400 animais, segundo o projecto, a obra vai ser posta a concurso público no início de 2018, segundo informa o presidente da comunidade intermunicipal e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro. Este município é um dos que não tem canil municipal, depois do que existia, nos viveiros da autarquia, onde agora está o posto da GNR, ter sido fechado há cerca de duas décadas por falta de condições. Actualmente a autarquia tem um protocolo com uma associação, na freguesia de Benfica do Ribatejo, que recebe os animais, a troco de um subsídio. O projecto inclui, para além das boxes para os animais, várias instalações de apoio, como zona dedicada a serviços de veterinária.

Segundo Pedro Ribeiro, o investimento do canil, que será assumido inicialmente pela CIMLT, como dona da obra, vai ser depois repercutido nas câmaras, que vão ressarcir a comunidade na proporção relativa à dimensão de cada município. O presidente refere, em declarações a O MIRANTE,

que, se todos os procedimentos do concurso decorrerem bem, espera iniciar as obras no primeiro trimestre do novo ano.