Junta de Monsanto apoia natalidade com cabazes bebé

A Junta de Freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, vai oferecer a partir de 1 de Janeiro de 2018 um cabaz com roupa, calçado, brinquedos e artigos básicos de higiene, no valor de 250 euros, aos recém-nascidos registados como naturais da freguesia.

“Um apoio à natalidade, aprovado no mês de Dezembro, que aposta em políticas de apoio à família, incentivo à natalidade e fixação dos jovens casais na freguesia”, sublinha o presidente da junta, Samuel Frazão.

Podem procurar o Cabaz Bebé os casais casados ou em união de facto, ou pessoas singulares com a guarda da criança e que residam na freguesia de Monsanto. O pedido deve ser feito na Junta de Freguesia de Monsanto, durante o horário de funcionamento, ou para o email –[email protected] até 60 dias antes da data prevista do parto, ou até 60 dias após o nascimento da criança.

O município de Alcanena já atribui desde 2016 cabazes para recém-nascidos, no valor de 500 euros. O apoio à natalidade de Monsanto não inibe o recebimento do cabaz da câmara.