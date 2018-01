Noite de passagem de ano tranquila em Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira

Bombeiros das diferentes corporações não registaram ocorrências relevantes na noite do dia 31 de Dezembro e na madrugada do dia 1 de Janeiro.

A noite de passagem de ano foi bastante tranquila para as corporações de bombeiros dos concelhos de Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. Tanto no concelho da Azambuja como em Vila Franca de Xira, os bombeiros não registaram nenhuma ocorrência durante o período noturno (horário compreendido entre a meia noite e as nove da manhã).

Já em Benavente, os bombeiros voluntários tiveram de prestar auxílio em cinco emergências, sendo que só uma delas foi grave. Segundo informações fornecidas a O MIRANTE pelo comandante desta corporação, José Nepomuceno, o ferido grave foi um homem, sexagenário, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

A ausência de ocorrências associadas a excessos típicos da noite de passagem de ano pode justificar-se em grande parte “pelo reforço da segurança por parte da PSP e GNR”, segundo afirmou Elviro Passarinho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.