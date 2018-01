Obras na Rua do Açude talvez em 2018

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), disse na última reunião do executivo municipal que espera avançar em 2018 com a beneficiação da degradada Rua do Açude, no Vale de Santarém, uma obra reclamada há muito pela junta de freguesia, APPACDM e população local. A intenção foi manifestada durante o debate sobre o orçamento da autarquia para 2018, na resposta à questão colocada pelo vereador Rui Barreiro (PS).

Tal como O MIRANTE referiu, em notícia publicada em 10 de Abril de 2013, são apenas cerca de 500 metros de estrada mas o suficiente para causarem mossa nos automóveis que por ali passam, devido aos muitos buracos e desníveis que existem no pavimento em terra batida.

A Rua do Açude é uma artéria importante no sistema viário do Vale de Santarém, ligando a Estrada Nacional 3 (junto às instalações da APPADCM) à Rua Alferes Aguiar, que serve o jardim da localidade e a Sociedade Recreativa Operária.