Roubavam dinheiro e telemóveis em Alverca e Póvoa

Um homem de 20 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira por suspeita da prática de roubos. A detenção ocorreu no dia 26 de Dezembro e as autoridades acreditam que o homem faz parte de um grupo de seis indivíduos suspeito de já ter praticado três roubos a jovens menores na Póvoa de Santa Iria e Alverca. Na sequência da detenção, a PSP conseguiu recuperar todos os bens roubados – 4 telemóveis e três peças de roupa, avaliados em 850 euros, que foram restituídos aos seus proprietários. A PSP garante que estão ainda em curso investigações para identificar os restantes elementos do grupo.